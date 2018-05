Broekendief gevat door winkeldetective 24 mei 2018

02u46 0

Een 27-jarige dief ging dinsdagnamiddag aan de haal met twee broeken uit een kledingwinkel in de Leysstraat. Een winkeldetective merkte de verdachte op toen die met een aantal kledingstukken de paskamers binnenging, maar naar buiten kwam met opvallend minder spullen. Toen de dief de kledingwinkel verliet, ging de winkeldetective hem achterna. Deze kon de verdachte staande houden op de Meir. De man had de kledingstukken in een geïsoleerde zak achter zijn broek verstopt. De broeken ter waarde 79,98 euro werden door de winkel teruggenomen. De dief werd door de politie gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor op de Noorderlaan. (BSB)