Brochure loodst je van Scheldebron tot Antwerpse haven 28 juli 2018

02u46 0 Antwerpen De stad én de haven van Antwerpen hebben enorm veel te danken aan de Schelde. Dat bracht ESPA (Vlaamse vereniging van maritieme journalisten) op het idee om een gratis brochure te wijden aan het volledige traject van deze levensader: 'De Schelde van bron tot wereldhaven'. Met veel tips voor fijne trips.

Oud-burgemeester Lode Craeybeckx zei het ooit treffend: "Een Antwerpenaar hoeft zijn hand maar in de Schelde te steken en hij is verbonden met de rest van de wereld." De 350 kilometer lange Schelde ontspringt in het Franse dorpje Gouy, tussen Cambrai en Saint-Quentin. Antwerpen heeft al decennia goede relaties met Gouy. Zo trok de stad 200.000 frank (5.000 euro) uit voor het herstellen van oorlogsschade. Later werd de vereniging ESPA mede-eigenaar van de Scheldebron. De journalistenvereniging droeg in 2008 haar aandeel over aan het Havenbedrijf. "We hebben samen met Gouy een prijs ingesteld: 'Bewaker van de vrije Schelde'. Die wordt op 15 september opnieuw uitgereikt in Gouy", zegt havenschepen Marc Van Peel (CD&V).





Dagtrip

De knappe brochure is samengesteld door Freddy Michiels, Staf De Lie en onze journalist Fons Schrijvers. "We willen mensen inspireren voor een dagtrip of een korte rondreis die de loop van de Schelde volgt", legt Michiels uit. "Er is wel wat te zien. Neem het kanaal van Riqueval, dat Napoleon liet graven over een afstand van 5,7 kilometer. Verder staan steden als Doornik, Oudenaarde en Antwerpen in de kijker."





Het gratis boekje ligt aan de balie van het Havenhuis en in verschillende toeristische kantoren. Je kunt ook bestellen via freddy.michiels@skynet.be. (PHT)