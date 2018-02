Brochure in Joodse school ontkent evolutieleer 21 februari 2018

02u52 0 Antwerpen In een Joodse meisjesschool worden leerkrachten aangemaand om geen evolutieleer of seksuele opvoeding te onderwijzen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) beveelt een onderzoek.

De Joodse Benoth Jeruzalemschool kan binnenkort een inspectie verwachten. Een interimleerkracht bracht een brochure naar buiten waarin stond dat er niet gesproken mag worden over seksualiteit. In de brochure wordt de evolutieleer of darwinisme ontkend en ook het ontstaan van de aarde mag niet besproken worden.





De school ontvangt subsidies van de Vlaamse overheid en moet dus de Vlaamse eindtermen halen. Minister van Onderwijs Hilde Crevits is een onderzoek gestart. "De inspectie is in 2015 bij de school langsgegaan en heeft vastgesteld dat de eindtermen werden behaald voor de vakken biologie en aardrijkskunde. Het document 'richtlijnen' is een nieuw gegeven dat eind vorige week werd bezorgd. De onderwijsinspectie zal in mijn opdracht bij de school langs gaan en verslag uitbrengen."





De betrokken scholenkoepel ontkent dat deze brochure ook effectief wordt toegepast en zegt geschokt te zijn door de onthullingen. Ze heeft de directie hierop aangesproken.





"Geen invloed op inhoud lessen"

Joods Actueel nuanceert het voorval: "Het gaat om een brochure die meer dan twintig jaar meegaat. Deze wordt uitgedeeld door de stichtster, een oudere dame, een tachtiger, die de omschakeling van privéschool naar publiek niet helemaal goed heeft doorlopen. Die vrouw loopt daar nog rond, maar heeft geen invloed op de inhoud van de lessen. De school ontkent dan ook nadrukkelijk dat deze regels echt worden toegepast, iedereen weet dat het met een korrel zout genomen moet worden", zegt Michael Freilich van Joods Actueel.





"Controle niet verliezen"

Michael Freilich geeft toe dat het soms een moeilijke balans is. "Dit zijn ultraorthodoxe scholen die er jaren hun eigen methodes op hebben nagehouden. Als je hen met de vinger gaat wijzen, gaan die zich terugtrekken. Dan verlies je de volledige controle." (NBA)