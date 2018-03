Brocantemarkt Sint-Jansvliet verhuist naar Oever 16 maart 2018

02u47 0 Antwerpen Op het pleintje voor de 'voetgangerstunnel' zullen voortaan geen zondagse brocantemarkten meer gehouden worden. Deze week is de heraanleg van Sint-Jansvliet gestart en daarom verhuizen de marktkramers tijdelijk naar de Oever. De werken duren tot eind oktober 2018.

De werken verlopen gefaseerd. Eerst wordt de oude riolering, aan de noordzijde van het plein, vervangen door een gescheiden stelsel voor afval- en hemelwater. Nadien wordt de bestrating terug aangewerkt. De rioleringswerken zullen tegen eind mei afgerond zijn.





In dezelfde fase wordt ook gewerkt op het plein zelf: er komen voorzieningen voor de boomwortels, de rand van het oude vliet (nu al zichtbaar) wordt in het ontwerp zichtbaar gemaakt en er komt een waterpartij. Het basketveld komt ook terug op het nieuwe plein. De stad verwacht dat de eerste fase tegen eind augustus af zal zijn.





Vanaf half augustus, begin september volgt dan de tweede fase, de zuidzijde. Daar komt de rijbaan in dubbele richting te liggen. De tweede fase zal tegen eind oktober klaar zijn.





Door de werken kan de wekelijkse brocantemarkt op zondag niet meer op de vertrouwde locatie doorgaan. De marktkramers verhuizen daarom tijdelijk om de hoek, naar de pas heraangelede Oever. (BJS)