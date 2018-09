Britse krant tipt 'hippe' Eilandje 06 september 2018

Volgens de Britse krant The Independent is de gewone citytrip uit: nu gaan we op reis naar hippe buurten. En de Britse krant tipt het Eilandje in Antwerpen als een van dé hipste wijken van Europa. "Sinds de bouw van het MAS op het Eilandje een serieuze opwaardering. Wie vanop de toren naar de buurt kijkt, ziet lofts, koffiebars, restaurants en clubs, vaak in oude pak- of herenhuizen."





Andere buurten in de top tien zijn Praga (Warschau), Mariahilf (Wenen), Finnieston (Glasgow), Aarhus Ø (Aarhus), Amsterdam-Noord, Beyo¿lu (Istanbul), Grünerløkka (Oslo), Metelkova (Ljubljana) en Västra Hamnen (Malmö). (BJS)