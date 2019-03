Britse anti-islamactivist Tommy Robinson vormt front met Dries Van Langenhove Patrick Lefelon

16 maart 2019

17u32 11 Antwerpen Tommy Robinson, de anti-islamactivist uit Groot-Brittannië heeft vanmiddag samen met Vlaams Belang-kopstukken Dries Van Langenhove en Filip Dewinter een meeting voor “vrijheid van meningsuiting” gehouden. Ongeveer driehonderd Vlaams Belang’ers juichten de sprekers toe. “De jacht op de eerlijke Vlaming moet stoppen”, waarschuwde Van Langenhove

Tommy Robinson, de oprichter van de extreemrechtse English Defence League, kreeg vorig jaar nog een celstraf omdat hij rechtstreeks verslag uitbracht van een proces tegen Brits-Pakistaanse mannen. Zij stonden terecht voor seksuele uitbuiting en verkrachting van blanke, minderjarige meisjes.

De Vlaams Belang’ers zien iets gelijkaardigs in Antwerpen. “Ook in onze stad zijn moslimjongeren actief die onze meisjes verkrachten en uitbuiten. Zij werken vanuit louche hotels zoals Le Sud en Monico. Die zijn al gesloten wegens prostitutie van minderjarige meisjes. Wij moeten daarover spreken, iedereen mag weten wie die jongeren zijn”, vond parlementslid Anke Vander Meersch.

Tommy Robinson trad haar bij: “Negentig procent van die verkrachters van minderjarige meisjes is moslim. Dertig procent heeft als voornaam ‘Mohamed’. Dat zijn feiten. Als ik die cijfers op Facebook zet, dan worden die verwijderd. Mogen onze mensen dat niet weten?”

De heksenjacht die de Britse politie en gerecht ontketenden tegen Tommy Robinson, had volgens hem maar één doel. Hij was te populair geworden. Zijn bijdragen op sociale media kregen duizenden likes. Gevolg: zowel Twitter, Facebook als Paypall hebben alle publicaties van Robinson verwijderd.

“Ik laat mij niet doen”

Ook Dries Van Langenhove wordt geplaagd door de censuur van sociale media als Facebook. “Maar ik laat mij niet doen, zelfs niet door die multinationals. Wie mij aanvalt, zal ik voor de rechter dagen. Of dat nu een linkse leerkracht is of de VRT of Facebook, zij zullen mij in de rechtbank treffen. De jacht op de eerlijke Vlaming is voorbij.”

Paradoxaal genoeg begon de meeting met één minuut stilte voor de moslims die door extreem-rechtse terroristen werden afgemaakt in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland.