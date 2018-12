Brilbeer Gladstone overleden in de Zoo Dieter lizen

11 december 2018

13u29 0

De Zoo-verzorgers hebben maandag afscheid moeten nemen van brilbeer Gladstone. Hij werd net geen 29 jaar, een zeer respectabele leeftijd voor een brilbeer. Deze dieren worden gemiddeld 25 jaar in dierentuinen. Gladstone werd in februari nog vader van Tinka. Vijf jaar eerder schonk hij mama Zamora met brilbeer Oberon al een eerste jong. Oberon verhuisde in 2016 naar Groot-Brittannië, in het kader van het kweekprogramma rond de bedreigde brilberen. Ze worden ook wel Andesberen genoemd, naar hun herkomstgebied, en zijn hoofdzakelijk bedreigd door habitatvernieling en door jacht. Brilberen zijn te herkennen aan de, vaak brilvormige, witte tekening rond de ogen.