Brasserie op luchthaven gaat noodgedwongen ‘in winterslaap’ na faillissement VLM: “Met amper 4 vluchten per dag kunnen wij onze zaak niet vullen” Dieter Lizen

26 november 2018

Belair, de brasserie in het luchthavengebouw van Deurne, houdt deze winter noodgedwongen de deuren gesloten op maandag, dinsdag en woensdag. Vooral het gebrek aan vluchten en dus klanten sinds het faillissement van VLM noopt de uitbaters tot drastische maatregelen. "We krijgen van de luchthaven meer tegenkanting dan medewerking."

Wat is er fijner om te lunchen met het zicht op de startbaan en de opstijgende vliegtuigen die u naar zonniger oorden brengen? Het concept van Belair klonk ook Jan Vercruysse en Peter Achtergael mooi in de oren toen ze er 10 jaar geleden mee begonnen. Nu sluiten ze vanaf december echter noodgedwongen op maandag, dinsdag en woensdag. Donderdag zijn ze nog open van 11 uur tot 19u en vrijdag en in het weekend van 11u tot 22u. “Door het beperkt aantal vluchten en de slechte bereikbaarheid gaat Belair in een ‘winterslaap’. We kunnen niet anders”, zegt mede-zaakvoerder Peter Achtergael. “Er komt hier gewoon te weinig volk. Kijk, daar komt net een Tui-vlucht uit Malaga toe, één van de vier vluchten vandaag. Daar zit 110 man op, te verdelen over twee bars en één brasserie. Daarnaast zijn we door de slechte bereikbaarheid al veel klanten verloren.”

Aanslagen op Zaventem

Sinds de aanslagen op Zaventem van 2016 mag de brasserie haar aparte ingang niet meer gebruiken, iedereen moet via de luchthaven passeren. “Dat klagen we al een hele tijd aan, maar zonder resultaat. Hierdoor zijn veel van onze oudere vaste klanten afgehaakt.” Het faillissement van VLM Airlines drukt intussen op de passagiersaantallen in Deurne. In oktober liepen die met 12 procent terug tot 21.835 passagiers, tegenover 24.833 in oktober 2017.

De zaak verhuizen is geen optie. “We tekenden een huurcontract voor 15 jaar voor een casco pand en richtten het volledig zelf in. De hoop bestond dat na 10 jaar alles wel afbetaald zou zijn, maar dat is helemaal niet het geval”, zegt Peter. “De eerste jaren ging het goed en draaiden we elk jaar bijna 20 procent meer omzet. Vroeger werkten hier 20 mensen in onze brasserie, nu nog maar acht. En van de luchthaven zelf krijgen we geen medewerking, eerder tegenkanting.”

Luchthaven CEO Marcel Buelens vindt het ‘nogal gemakkelijk’ om de mindere resultaten van Belair af te wentelen op de luchthaven. “Ik stel vast dat de uitbater pas om 10u open doet, terwijl de eerste vluchten om 7u vertrekken. Ook sluit hij al om 19u op donderdag. Dan moet je niet schrikken dat een aantal klanten wegblijft”, zegt luchthaven CEO Marcel Buelens.

Recordaantal passagiers

Het faillissement van VLM heeft volgens Buelens niets te maken met het tanende succes van de brasserie. “Het klopt dat er een tijdelijke daling is in het aantal passagiers door het faillissement van VLM, maar over een heel jaar bekeken stevenen we in 2018 af op 295.000 passagiers, een absoluut record. Het vorige record stond op 276.000”, zegt Buelens.

“Wij boden de uitbater aan om een bar open te doen aan de ‘luchtzijde’ van de luchthaven, dat heeft hij geweigerd. Wij vonden iemand anders en die bar draait wél goed. Het restaurant wordt vooral bezocht door niet-passagiers. Maar die toegang via het luchthavengebouw, daar kunnen wij niets aan doen, dat is een maatregel van de federale politie. De hele luchthaven moet bereikbaar zijn via één ingang en één uitgang”, zegt Buelens. “De taxi’s mogen wel al terug op de oude plaats stoppen en als de werken aan de rotonde klaar zijn, mogen ook de bussen weer vlak bij de luchthaven stoppen.”

De luchthaven bekijkt of ze juridische stappen gaan zetten tegen de uitbaters van Belair. “In het contract staat dat elke wijziging van de openingsuren in samenspraak met de luchthaven moet gebeuren. Dat is hier duidelijk niet gebeurd en wij bekijken alvast verdere stappen”, besluit Buelens.