Brasserie Houten Clara op Graanmarkt failliet 04 mei 2018

Brasserie-restaurant Houten Clara op de Graanmarkt is door de Antwerpse rechtbank van koophandel failliet verklaard.





Houten Clara staat in de schaduw van de Stadsschouwburg en is sinds 2013 een plek waar mensen na een theatervoorstelling of een bezoek aan de markt op het Theaterplein halthouden voor typische Vlaamse brasseriekeuken.





Uit de jaarrekeningen blijkt dat de zaak vanaf 2016 met hoge schulden kreeg af te rekenen. Vorige week werd beslist om de boeken neer te leggen.





Er is een curator aangesteld om het faillissement verder af te handelen. Er zijn voorlopig geen overnemers. (BJS)