Brasserie Gustav zingt het niet meer uit door werken Noorderlijn 24 januari 2018

Gustav, de brasserie die in de Opera is gevestigd, heeft het faillissement aangevraagd. Aan de oorzaak liggen, volgens uitbater Nikolin, de werken aan het Operaplein en de Noorderlijn. De woordvoerster van de Noorderlijn nuanceert: "Ze hebben ons nooit benaderd met hun klachten."

De oorspronkelijke naam van de horecazaak van de Opera was de Caveau, maar in de volksmond heette de brasserie De Boerinnekes. De zaak ging in 1908 open, een jaar na de opening van de Opera. Sindsdien wordt de zaak beschouwd als het officieuze operacafé. Met het stucwerk op het plafond, de marmeren zuilen en het authentieke meubilair ademt de brasserie de grandeur van de Parijse bistro's uit.





In 2004 ging de Caveau failliet. Na vijf jaar leegstand herstelden horecabaas Vinko Pepa en zijn team de zaak in haar oude luister en gaven ze de naam Gustav, naar de componist en dirigent Gustav Mahler.





Sinds de zomer bleven de deuren van Gustav gesloten. Onlangs is het faillissement aangevraagd. Volgens uitbater Nikolin gaven de werken aan het Operaplein en de Noorderlijn de brasserie de doodsteek. "We hebben naast onze zaak een enorme bouwwerf gekregen", vertelt Nikolin. "Voor ons vast cliënteel is er geen doorkomen aan en we lokken geen nieuwe klanten: Gustav is door de hekken langs de straatzijde onzichtbaar geworden. We betreuren dat we geen subsidies of tegemoetkomingen voor de overlast hebben gekregen."





Cheryl Horemans van project Noorderlijn nuanceert: "Gustav heeft tegelijk twee werven zien opstarten voor en naast hun deur: de Opera was zelf ook aan het werk voor de vernieuwing van hun dak. Gustav heeft ons in juni, toen we met de werken zijn gestart, niet benaderd met klachten, anders zou onze werfcommunicator die direct hebben opgevolgd."





"Omdat de werven in juni zijn opgestart kon Gustav geen Vlaamse hinderpremie aanvragen, die pas op 1 juli in voege ging. De zaak kon zich wel richten tot de stad, die andere maatregelen aanbiedt", ,(BJS)