Brantano opent eerste centrumwinkel op Meir

01 maart 2019

2

In het pand waar tot voor kort Princess gevestigd was op de Meir, opent Brantano deze zomer zijn eerste centrumwinkel. Het is de eerste centrumwinkel op toplocatie van de merkenkleding- en schoenenwinkel. Het is de bedoeling dat Brantano zich in de toekomst meer zal richten op winkels in steden omdat shoppers volgens hen steeds meer bewust in een stad gaan winkelen. Eerder investeerde de keten al fors in het online gegeven. De komende weken zal er een grote mediacampagne op poten gezet worden onder de naam Droom. Durf. Verander. om alle nieuwigheden bij het grote publiek bekend te maken.