Brandwonden verraden dief 01 februari 2018

Een dief is veroordeeld tot tien maanden cel. De man ging op 10 augustus aan de haal met een rugzak van een groep vrienden die op weg was naar de Tsjechische hoofdstad Praag. Vlak voor de diefstal hing de dader rond de groep en omdat hij opvallende brandwonden in zijn gezicht had, konden enkele groepsleden zich de dief herinneren. Zijn beschrijving is doorgegeven en enkele weken later kon een oplettende agent de verdachte arresteren op dezelfde luchthaven. Bovendien bleek de beklaagde schuldig te zijn aan een diefstal van een handtas op een terras op het Antwerpse Astridplein. De beklaagde stuurde zijn kant naaar de rechtbank, waardoor hij bij verstek veroordeeld werd. (WHW)