Brandweerman Chris zwaait af na 38 jaar: “Hoe meer je als vrienden aan elkaar hangt, hoe verder je durft te gaan bij gevaar” philippe truyts

18 april 2019

20u07 2 Antwerpen Een rustige laatste werkdag voor zijn pensioen in de brandweerkazerne: dat zat er voor Chris Sinnaeve (59) niet in. Hij moest nog twee keer uitrukken, onder meer voor een appartementsbrand op het Kiel. Na 38 jaar zwaait de adjudant af. “Ik heb 3.800 interventies gedaan. Met in totaal honderd doden. Gelukkig heb ik dat leed altijd kunnen plaatsen.”

Maandag wacht Chris Sinnaeve een officieel afscheid in de kazerne van de Paleisstraat én een stevig avondfeestje in een café op het Zuid. “Nooit ben ik tegen mijn zin gaan werken. In mijn beroep is vriendschap doorslaggevend. Hoe meer je aan elkaar hangt, hoe verder je durft te gaan in gevaarlijke situaties. Dus ja: ik ga mijn maten missen. In augustus trek ik wel met een delegatie van de Antwerpse brandweer naar Chengdu in China. Daar nemen we deel aan de World Police & Fire Games.”

Vanaf morgen kan Chris zich op zijn ‘pensioenplan’ storten: “Ik ga me verder toeleggen op biljarten. Drie tot vier keer trainen per week. Geen half werk. Ik heb ook een gitaar gekocht en wil absoluut electric blues leren spelen.”

Bloot op Grote Markt

De brandweerman bracht het niet enkel tot adjudant, hij was ook vakbondsman bij IFOD. Chris was verantwoordelijk voor een merkwaardig én hilarisch moment, elf jaar geleden. “Ik stak een betoging tegen het beleid van burgemeester Patrick Janssens ineen. Driehonderd brandweerlui hebben toen hun broek laten zakken. Janssens had ons een ‘pin-upverbod’ in de kazerne van de Paleisstraat opgelegd. Bovendien bleef de stad weigeren om te zorgen voor meer personeel, verlof voor pensioen en een zaterdagvergoeding.”

De laatste werkdag van zijn carrière die in 1981 begon, moest Chris nog aan de bak. “In een slaapkamer van een flat op de derde verdieping, op de Boomsesteenweg, was een uitslaande brand ontstaan. Het was er te smal om een ladder te plaatsen. Via de traphal hebben we de deur geforceerd. We kwamen terecht in pikzwarte rook. Dan weet je: waarschijnlijk een matras die brandt. Niemand bleek thuis te zijn.”

’s Namiddags was het opnieuw prijs. “Een bewoonster van een flat maakte kip in de oven klaar. Maar die kip moet er verkeerd zijn ingezet. Een rookmelder ging af, er kwam niets dan rook uit de oven. Alles was snel onder controle.”

Spannend

Chris Sinnaeve kwam eerder toevallig in het korps terecht. “Mijn schoonvader had me gezegd: zoek een vaste job bij de stad. Ik deed mee aan een examen en slaagde. Al snel volgde een ‘klik’: ik voelde me op mijn plaats bij de brandweer. En gaandeweg merkte ik dat leiding geven in de genen zat. Tegen het jaar 2000 werd ik adjudant. Of beter: ‘zwerver’, omdat ik in vier kazernes moest inspringen als er iemand nodig was.”

Een paar keer werd het erg spannend. “Een jaar of twintig geleden belandde ik met twee collega’s in een brandende bibliotheek in een ‘flashover’ (een vlamoverslag, red.). We zijn er na tien minuten uitgeraakt. Angst? Ik besefte vooral dat ik 100 procent gefocust moest blijven om het te overleven.”

Sportief is Chris ook altijd geweest. “Ik heb 25 jaar gevoetbald en volleybal gespeeld. Plus: 20 jaar speleologie beoefend. In Rochefort heb ik een van de mooiste grotten ontdekt. Vandaag betaal ik de prijs van al die sport. Ik heb twee protheseknieën en wel wat gewrichtsproblemen. Maar ik heb tot de laatste dag genoten. Mijn collega’s zijn als familie. En ze blijven dat.”