Brandweerkazerne uit 70.000 Lego-blokjes 06 februari 2018

02u52 0 Antwerpen De brandweer van Antwerpen heeft een Lego-kunstwerk, bestaande uit maar liefst 70.000 blokjes, gekregen van Amazings. De creatie werd betaald met de opbrengst van de verkoop van de Lego-setjes die de brandweer vorig jaar uitbracht ter ere van haar 200-jarig bestaan.

Brandweerzone Antwerpen bracht vorig jaar twee setjes Lego uit ter ere van hun 200-jarig bestaan. "Het is het enige korps ter wereld dat zo'n eigen setje heeft," vertelt Dirk Denoyelle van Amazings, het Belgische bedrijf dat de setjes ontwierp en ontwikkelde. En dat het een schot in de roos was, dat is zeker. "De originele 500 setjes zijn uitverkocht. Van de retrosetjes, waar de pompwagen nog met paard en kar getrokken wordt, schieten er maar een paar over. In totaal zullen er dus een kleine 1.000 sets de deur zijn uitgegaan. En die gingen ook ver, van New Mexico tot Singapore hebben mensen een set aangeschaft," klinkt het.





Met die opbrengst kon er een realistisch beeld gemaakt worden van de kazerne op de Noorderlaan. Een huzarenstukje van maar liefst 70.000 blokjes. Er bleef dan nog 1.500 euro over om weg te geven aan het brandwondencentrum Oscare. (NBA)