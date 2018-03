Brandweer zoekt oefenlocaties 30 maart 2018

02u31 0 Antwerpen De Antwerpse brandweer is een zoektocht begonnen naar nieuwe oefenlocaties in de Antwerpse regio. Het lanceerde daarom een oproep, waar veel reactie op komt. "Een kinderdagverblijf, een havenfirma, leegstaande hoogbouw... We kregen al heel wat goede suggesties."

Bij elke kazerne is een oefenkoer en ook op de brandweerschool in Emblem (Campus Vesta) oefent de brandweer regelmatig. Maar trainen in een zo realistische mogelijke setting maakt alles een stuk leerrijker.





De brandweer lanceerde daarom een oproep naar mensen of bedrijven die een pand ter beschikking hebben. "Gebouwen die wachten op sloop of renovatie zijn bijvoorbeeld erg interessant als oefenobject", zegt woordvoerder Kristof Geens.





"Hoge gebouwen zijn dan weer ideaal voor het klimteam en grote gebouwen kunnen van pas komen in de opleiding van nieuwe rekruten. Ook bedrijfsterreinen hebben potentieel voor allerhande oefeningen."





Kinderdagverblijf

Op korte tijd liepen al heel wat reacties binnen. "We kregen al de suggestie om in een kinderdagverblijf te oefenen", zegt Geens. "Ook een opleidingscentrum voor havenarbeiders en enkele andere bedrijven tonen interesse. We zijn natuurlijk het meest geïnteresseerd in leegstaande panden, waar we bijvoorbeeld een deur kunnen instampen. De suggestie voor leegstaande hoogbouw op de Italiëlei, vinden we dan ook zeer interessant."





Geïnteresseerden kunnen een online formulier invullen of mailen naar info@brandweerzone.antwerpen.be. (BJS)