Brandweer: “We weten dat jullie dezer dagen graag kroketten eten, maar let op met je friteuse. En blus niét met water” Bewoner gooit water op brandende frietketel, raakt gewond Sander Bral ADN

25 december 2018

22u37 0 Antwerpen De brandweer van Antwerpen is vandaag moeten uitrukken voor een keukenbrand in een appartement op de Belgiëlei. Daar probeerde een bewoner een brandende frietketel te blussen met water, met een steekvlam tot gevolg. De vrouw liep brandwonden op. De brandweer maakt van het incident gebruik om iedereen nog eens te waarschuwen. Opletten geblazen met de friteuse en vooral: blus nooit een brandende frietketel met water.

Een bewoner van een appartement op de Belgiëlei in Antwerpen had blijkbaar niet goed opgelet tijdens de brandpreventieles. Vanmiddag probeerde ze een brandende frietketel in haar keuken met water te blussen. De vrouw raakte verbrand door de steekvlam die daardoor ontstond en moest verzorgd worden door de medische diensten.

“Het brandje zelf was snel onder controle”, zegt de brandweerwoordvoerder. “De schade aan het appartement bleef beperkt en het blijft bewoonbaar.”



De brandweer benadrukt nogmaals brandende frietketels nooit met water te blussen. Beter is het vuur te doven met een blusdeken of een vochtige doek zodat de zuurstof van de brandhaard wordt weggenomen.

We weten dat jullie dezer dagen allemaal graag #kroketten eten, maar let toch op met je friteuse. Zeker als je hem moet blussen: doe dat niét met water! Fijne Kerst en hou het nog veilig! #kerstdaglive https://t.co/S1tRWiMeDd Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen) link