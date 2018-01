Brandweer verhuist naar Kielsevest 02u45 0

Na jaren van stilstand lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen voor de brandweer in de zone Zuid. Al 100 jaar rukken de de brandweerlieden uit vanuit de Paleisstraat maar dat iconische gebouw voldoet helaas al lang niet meer aan de moderne eisen. Een piste om de brandweer te verhuizen naar het Brilschanspark werd in 2015 verlaten. Deze week werd de knoop dan toch doorgehakt. De post Zuid verhuist naar de Kielsevest, een gebouw van AG Vespa. De samenwerking met AG VESPA zorgt ervoor dat de totale bouwkost van de brandweerkazerne gedrukt kan worden en beperkt blijft tot 4,5 miljoen euro. Door de verhuis zullen zowel het Zuid als het Kiel en delen van Wilrijk en Berchem kunnen rekenen op een snellere hulpverlening. (NBA)