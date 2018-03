Brandweer op zoek naar plekjes om te oefenen 28 maart 2018

De brandweer is op zoek naar extra locaties om te oefenen. Om klaar te zijn voor elk noodgeval, oefent Brandweer Zone Antwerpen dagelijks. Bij elke kazerne is een oefenkoer voorzien en ook op de provinciale brandweerschool in Emblem (Campus Vesta) wordt regelmatig geoefend. Toch is het belangrijk om ook te oefenen in een zo realistisch mogelijke setting. Zo zijn gebouwen die wachten op sloop of renovatie erg interessant. Hoge gebouwen zijn dan weer ideaal voor het klim-team en grote gebouwen kunnen van pas komen in de opleiding van nieuwe rekruten. Ook bedrijfsterreinen hebben potentieel voor allerhande oefeningen.





Wie kan helpen, kan mailen naar info@brandweerzone.antwerpen.be voor meer info. (NBA)