Brandweer klaar voor inferno in Antwerpse kathedraal? “Zullen toch eventjes in de haren krabben” BJS

16 april 2019

17u07 5 Antwerpen De verwoestende brand in de Notre-Dame roept vragen op over de brandveiligheid van ons eigen erfgoed. Is de Antwerpse brandweer klaar voor een inferno in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal? “Honderd procent voorbereid zijn we nooit.”

Ze staan op ieders netvlies gebrand, de beelden van de torenhoge vlammen die uit Notre-Dame slaan. Ook bij de Antwerpse brandweer, het grootste en meest professionele korps van het land, kwam het nieuws van het Parijse inferno hard binnen.

“We voelden maandagavond in de eerste plaats bekommernis om onze Franse collega’s”, zegt Kristof Geens, woordvoerder van Brandweer Zone Antwerpen. “Het Parijse korps staat geboekstaafd als een écht ‘modelkorps’. Anders dan bij ons zijn zij onderbracht bij defensie. Het is geweten dat de Parijse brandweer zich altijd voor de volle honderd procent inzet. Dat was maandag niet anders. In hachelijke omstandigheden - de brand in de Notre-Dame was zeer complex - werd een indrukwekkende operatie met 400 à 500 manschappen ontplooid. Het was een hele opluchting toen we vernamen dat er geen zware slachtoffers zijn gevallen.”

In de steigers

De verwoestende brand in de Notre-Dame roept vanzelfsprekend vragen op over de brandveiligheid van ons eigen erfgoed. Antwerpen telt vijf monumentale kerken: de Sint-Andrieskerk, de Carolus Borromeuskerk, de Sint-Jacobskerk, de Sint-Pauluskerk en de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Die laatste staat - net zoals de Notre-Dame - in de steigers voor restauratiewerken.

Geens: “Het is geweten dat werken - en zeker roofingwerken - het risico op een brand verhogen. Een bouwheer is dan ook verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Hij of zij is dan verantwoordelijk voor de brandveiligheid op de werf.”

Evacuatie

Laat ons hout vasthouden dat het nooit gebeurt, maar wat bij een brand in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal? “Honderd procent voorbereid ben je nooit, dus we zullen ons toch eventjes in de haren krabben”, geeft Kristof Geens toe. “Het belangrijkste is uiteraard de evacuatie. Nog vóór de brandweer toekomt, zou iedereen het brandende gebouw hebben moeten verlaten. Dat zou in de Antwerpse kathedraal wel snor moeten zitten. De nooduitgangen zijn goed aangeduid en ook de gidsen zijn goed op de hoogte wat te doen bij brand.”

“Mensen gaan dus altijd voor, maar bij een eventuele brand in de kathedraal zal ook het redden van kunst tot ons takenpakket behoren”, gaat Geens verder. “We beschikken over een prioriteitenplan, waarin staat welke kustwerken het eerst naar buiten moeten worden gehaald. Het zal u niet verbazen dat de werken van Rubens bovenaan staan.”

Ladders maar 50 meter

Volgens de Antwerpse brandweerwoordvoerder is een brand in de kathedraal per definitie zeer moeilijk te bestrijden. “Door het vele hout in het dak kan het vuur zich - en dat zagen we ook in de Notre-Dame - razendsnel verspreiden. En in tegenstelling tot moderne gebouwen zijn in historische kathedraal géén zogenaamde stoplijnen voorzien. Als het vuur tot aan de toren van onze kathedraal (123 meter hoog) reikt, zitten we met een probleem. Brandweerladders hebben maar een beperkte hoogte van vijftig meter. Hoger bestaat niet. Wel zijn er in de kathedraal speciale krachtleidingen gelegd, die het bluswater naar boven stuwen. Maar je moet dan wel boven geraken om te kunnen blussen. En het leven van collega’s zetten we in geen geval op het spel.”

Smalle straten

Een extra uitdaging voor de Antwerpse brandweer zijn de smalle straatjes die de Onze-Lieve Vrouwekathedraal omgeven. “Bij een brand in de kathedraal zullen onze brandweercollega’s zich voornamelijk opstellen aan de Groenplaats en de Handschoenmarkt. Onze ploegen gaan regelmatig met hun voertuigen op verkenning in de binnenstad. Ze kennen élke ‘waterwinput’.”