Brandweer evacueert 24 festivalgangers LAUNDRY DAY EVEN VERSTOORD DOOR STILGEVALLEN KERMISMOLEN PATRICK LEFELON PHILIPPE TRUYTS

03 september 2018

02u33 0 Antwerpen Lekker nazomerweer, een fantastische sound en veel goede vibes op Laundry Day: tot de vooravond was er geen vuiltje aan de lucht. Maar toen bleef een kermismolen hangen. Vierentwintig festivalgangers zaten 20 meter hoog vast. Een klimteam van de brandweer bracht iedereen veilig naar beneden binnen de drie kwartier.

Met 22.000 bezoekers deed de 21ste Laundry Day het minder goed dan vorig jaar, toen 27.500 mensen de festivalzomer op Linkeroever afsloten. Voor organisator Wim Van der Borght is er daarmee geen man overboord. "We lanceren een nieuw concept, dit is een overgangsjaar."





Omstreeks 19 uur had hij trouwens andere zorgen aan het hoofd. De kermismolen waarmee je tot 60 meter hoog boven de acht stervormig opgestelde podia klom, bood plots een veel langer durend panorama dan de bedoeling was. Hij viel stil. Er zat niets anders op dan de brandweer erbij te halen om de onfortuinlijke bezoekers te evacueren vanop zo'n 20 meter hoogte. Dat lukte zonder veel problemen.





Nadat iedereen van de schrik was bekomen, kreeg de exploitant de attractie weer aan de praat. Wat de precieze oorzaak van het technisch defect was, weten we niet", zegt Van der Borght. "De molen hebben we voor de rest van het festival toch maar niet meer gebruikt."





TopNotch

Het incident leek in de latere avonduren alweer vergeten. TopNotch, een van de acht podia, was een voltreffer, met onder meer 'Broederliefde' en afsluiter Lil Kleine die het mooie weer maakten. Eerder had de populaire 'De Jeugd van Tegenwoordig' daar al het publiek verwend. En met gasten als Fritz Kalkbrenner en Ben Klock op andere podia kan je ook thuiskomen. Van der Borgh: "We zijn heel blij met de samenwerking met het Nederlands hiphoplabel TopNotch. Dat levert ons een sterke line-up op. Het is uitstekend voor onze geloofwaardigheid. Een ander voorbeeld van de nieuwe richting die we vorig jaar zijn ingeslagen (organisator Atmosphere Architects nam Laundry Day in 2017 over, red.), is dat we samen met nachtclub Café d'Anvers hun beste dj's boeken. Dit festival was een paar jaar geleden zijn ziel - en veel fans - verloren. Voor een muziekfestival begint alles met een goed concept. De muziekbelevenis 360 graden rond, de zorg voor een zeer zuiver geluid en de communities: daarop kunnen we verder bouwen. Op termijn willen we weer doorgroeien naar 30 à 40.000 mensen."





Op het terrein bekeek een koppeltje uit Knokke het relaxt vanop een afstand. "Nederlandse rap, daar komen we voor", vertelt Laura. "We willen nog even de vakantiesfeer vasthouden. Rock Werchter doe ik ook. Daar leg ik iets makkelijker contact met de andere bezoekers."





Volgens Van der Borght waren er extreem weinig problemen met drugs. Vechtpartijen bleven uit.