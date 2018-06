Brandweer bereidt zich voor op toekomst met zelfrijdende auto's 29 juni 2018

02u41 1 Antwerpen Brandweerzone Antwerpen zal de komende vier jaar bestudeerd worden door de Antwerp Management School. Doel is om uit te zoeken hoe de zone zich best voorbereidt op de wereld van morgen. "De brandweer zal ook moeten kunnen ingrijpen als een zelfrijdende wagen gehackt wordt", zegt vice-decaan Stefaan de Haes van AMS.

De zone kocht alvast enkele nieuwe materialen voor specifieke interventies. Met een nieuwe milieucontainer, een nieuwe krachtige betonschaar en een grootdebiet ventilator kon de brandweer een indrukwekkende demonstratie geven. "De nieuwe milieucontainer is er om zaken op de ring bijvoorbeeld op te ruimen. We krijgen meer en meer te maken met dergelijke complexe interventies. Deze container is mobiel en beter uitgerust om verschillende acties te ondernemen. De ventilator wordt ingezet in tunnels en ook in hoogbouw om rook weg te krijgen en zo ook de schade te beperken", vertelt korpschef, Bert Brugghemans. Het korps wil zich wapenen voor de toekomst. "De brandweer heeft nu een veel breder pakket aan taken. Wat met de overkapping en al die tunnels, wat met de hoogbouw? Dat zijn allemaal uitdagingen waarvoor de brandweer nu staat", zegt voorzitter en burgemeester Bart De Wever (N-VA). De Antwerp Management School zal dan ook de komende vier jaar met een vijftiental onderzoekers de werking van de brandweer bestuderen. "We kijken naar de brandweerman als individu, het korps, maar ook naar de verhouding met andere partners, zoals de haven. Bijvoorbeeld, wat als we binnenkort allemaal elektrisch rijden in zelfrijdende wagens die gehackt worden? Ook dan moet de brandweer kunnen ingrijpen", vertelt vice-decaan Steven de Haes van AMS. (NBA)