Brandje door defect verwarmingstoestel 02 februari 2018

02u54 0

In een woning in de Biekorfstraat in Antwerpen heeft het gisterennamiddag even gebrand door een defect elektrisch verwarmingstoestel. "Er woedde een kortstondige brand op de gelijkvloerse verdieping", klinkt het bij brandweerzone Antwerpen. "Na een vijftal minuten hadden onze teams het vuur al onder controle waardoor er niet veel schade was. Er vielen wel twee lichtgewonden maar die konden ter plaatse verzorgd worden en hoefden zelfs niet naar het ziekenhuis." De brandweer haalde het bijzetvuurtje en enkele stoelen en een tafel, die schade hadden opgelopen, naar buiten. De woning bleef na verluchting nog bewoonbaar. (BSB)