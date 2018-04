Brand in rijwoning 12 april 2018

De teams van brandweerzone Antwerpen repten zich gisterochtend richting een woningbrand op het Kiel in Antwerpen. Rond half zes ontstond daar om een nog onbekende reden brand in een rijhuis in de De Bosschaertstraat. De brandweer had weinig moeite om het brandje snel aan te pakken en kon de brandschade beperken tot de kamer waar het vuur uitbrak. De rest van de woning leed rook- en waterschade. Er vielen geen gewonden bij het incident. Wel was er even verkeershinder in de straat. (BSB)