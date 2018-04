Brand aangestoken 03 april 2018

02u39 0

In de Lange Batterijstraat in de Brederodewijk werd afgelopen zondag tot twee keer toe brand gesticht. De brandweer kon er in de inkomhal een brandende krant aantreffen. Voor die feiten werd een man meegenomen voor verhoor. Toen de man echter verklaringen aan het afleggen was bij de politie, ontstond op hetzelfde adres opnieuw brand. Of er iemand anders brand probeerde te stichten of het om een opflakkering ging van de eerste brand, is niet duidelijk. Er was geen noemenswaardige schade. (NBA)