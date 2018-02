Brabantse Olijfberg na 3 jaar uit de stellingen 16 februari 2018

02u36 0 Antwerpen Na drie jaar is de Brabantse Olijfberg, de protestantse kerk in de Lange Winkelstraat, uit de stellingen. De daken, gevels en glasramen werden grondig gerenoveerd. Enkel het koor krijgt nog een opfrisbeurt.

De protestantse kerk Brabantse Olijfberg is gelegen in de Lange Winkelstraat. Het is het enige overblijfsel van het rooms-katholieke klooster van de zusters Annunciaten in Antwerpen. Alhoewel de kerk oorspronkelijk dus rooms-katholiek was, werd ze in 1815 overgedragen aan de protestanten. De benaming van de kerk verwijst naar de 17de eeuw toen het nog verboden was om in de Zuidelijke Nederlanden protestants te zijn. De protestantse geloofsgemeenschap in Antwerpen kwam toen onder de schuilnaam 'Brabantse Olijfberg' in het geheim samen. De restauratie van de voorgevel en de glasramen kostte zo'n 710.000 euro. In de laatste fase moet het koor nog aangepakt worden, de stad vroeg een restauratiepremie aan bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Daar werd de aanvraag op de wachtlijst gezet. (NBA)