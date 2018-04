BP-building heeft nieuwe eigenaar 06 april 2018

Investeringsgroep Buysse & Partners is de nieuwe eigenaar van de iconische BP-building in de Kielse Tentoonstellingswijk. Zo komt het beschermde monument, een ontwerp van Antwerps architect Léon Stynen, weer in Antwerpse handen.





Het gebouw ligt tussen de Ring, de Camille Huysmanslaan en de Jan Van Rijswijcklaan. Buysse & Partners hoeft het niet meer te renoveren. Die klus werd de voorbije jaren al opgeknapt door de vorige eigenaar, Breevast Development Belgium. Over het prijskaartje van de verkoop wil niemand wat kwijt.





"Voor de huurders, zoals Delen Private Bank en het Wealth Management van BNP Paribas Fortis, verandert er niets", zo bevestigt Buysse & Partners. (PHT)