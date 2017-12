Boxer Obi herenigd met baasjes 02u32 0 Antwerpen Het lijkt wel een kerstverhaal. Boxer Obi is gisteravond na een maand herenigd met zijn baasjes.

Een maand geleden is Obi verdwenen en sindsdien deden baasjes Eefje en Jeroen Ramaekers er alles aan om hun viervoeter terug te vinden. Zij hingen de stad vol met posters en ook de politie keek uit naar Obi. Met succes, want gisteren heeft een patrouille de boxer opgemerkt in het Te Boelaerpark in Borgerhout. De inspecteurs hebben het dier herkend met de hulp van een van de affiches. De chiplezer gaf definitief uitsluitsel dat het om Obi ging.





"Het mooiste kerstgeschenk dat we ons konden inbeelden", reageert Eefje. "Een koppel Polen was met Obi aan het wandelen. Zij wisten blijkbaar niet dat de hond gezocht werd. Ze vertelden dat ze Obi gekregen hadden van een andere Pool die er niet meer voor kon zorgen. Een erg onsamenhangend verhaal, maar uiteindelijk heeft het koppel Obi toch meteen meegeven met de politie", vertelt Eefje.





Toen Eefje en Jeroen telefoon kregen van de politie had Jeroen even tijd nodig om het nieuws te laten doordringen. "Jeroen zijn frank viel niet meteen", vervolgt Eefje. "En ik had zoiets van: 'eerst zien en dan geloven'. Maar toen we de combi voor onze deur zagen staan met een vrolijke Obi, konden we onze tranen niet bedwingen. Het leek wel een film", lacht Eefje. (ADA)