Bouwvakkers van morgen steken handen uit de mouwen en helpen bij bouw Passerelle Schijnpoort

19 maart 2019

Jongeren van het Deeltijds Onderwijs in Antwerpen trokken richting Schijnpoort om er praktijkervaring op te doen en kennis te maken met de nieuwste bouwtechnieken. Op die manier moet onderwijs en de arbeidsmarkt naar elkaar toegroeien zodat elke jongere kansen heeft op een job later.

Aan het kruispunt Schijnpoortweg-Noordersingel wordt volop gewerkt aan de Passerelle die voetgangers en fietsers veilig naar het Sportpaleis moeten leiden. Op dit moment is er nog niets van te zien en wordt er volop aan de ruwbouw gewerkt. Een ideaal moment voor de leerlingen van verschillende deeltijdse scholen om eens te komen proeven van de werksfeer en meteen ook kennis te maken met de nieuwste bouwtechnieken. Vandaag: de bekisting.

Voor de leken onder ons: bekisting is een tijdelijk aangebrachte mal waarin beton wordt gestort. De mal houdt het beton en doorgaans ook de wapening op zijn plaats tijdens het storten en uitharden. Deze mal kan bestaan uit verschillende materialen zoals hout, kunststof of staal.

“Bekisting is een fundamenteel proces in de bouw. Maar de scholen kunnen dat materiaal niet aanleveren. Dankzij deze momenten kunnen onze leerlingen zelf aan de slag met de nieuwste materialen en kunnen ze meteen hun kennis bijschaven,” vertelt Kris Lootens van Talentwerf.

Alvorens de jongeren hun werkplunje aantrokken, kregen ze eerst een uitgebreide briefing van de werfleider. Ze kregen instructies rond veiligheid op een werf, mochten tot in detail zien wat er juist gebouwd wordt en kregen wat uitleg over de materialen. Nadien mochten ze doen waar deze leerlingen goed in zijn: de handen uit de mouwen steken. Een proefbekisting stond klaar en na wat informatie mochten ze die uit elkaar halen om nadien zelf volledig terug op te bouwen. En dat onder een stralende zon en blauwe hemel.