Bouwvakker bestolen bij het uitladen Jan Aelberts

13 april 2019

13u32 0

In Deurne werd vrijdagvoormiddag een bouwvakker bestolen terwijl hij zijn bestelwagen aan het inladen was. De camionette stond geparkeerd in de Ruggeveldlaan, met de zijschuifdeur geopend. Ongemerkt ging de dief ervandoor met een straalketel, een straalhelm en luchtdarmen. Van de dader ontbreekt ieder spoor.