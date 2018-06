Bouw passerelle over Schijnpoortweg begint eind september 21 juni 2018

De bouw van de passerelle over de Schijnpoortweg begint eind september. Dat zegt het kabinet van schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). Het project liep al grote vertraging op.





Buurtbewoners verheugen zich al langer op de komst van de passerelle over de Schijnpoortweg. Het kruispunt Schijnpoort is vandaag een zeer drukke plek waar zowel autoverkeer, openbaar vervoer, fietsers als voetgangers gebruik van maken. Dankzij de passerelle kunnen voetgangers en fietsers veilig oversteken tussen Spoor Oost en het Sportpaleis. De brug moet bovendien het Ringfietspad eindelijk naar het noorden laten doorlopen.





De bouw van de passerelle had eigenlijk al begin 2018 moeten beginnen, maar liep door een vergunningskwestie vertraging op. Volgens het kabinet van Koen Kennis kwam dat omdat De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een negatief advies formuleerden, terwijl ze het project naar verluidt wél goedkeurden. Het advies moest dus aangepast worden en de procedure opnieuw doorlopen, vandaar de vertraging. (BJS)