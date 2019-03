Bouw M HKA loopt twee jaar vertraging op door renovatieperikelen

Oorzaak van de vertraging: de renovatiewerken in het oude gerechtsgebouw van Antwerpen zijn nog altijd niet van start gegaan.

BJS

11 maart 2019

13u03 0 Antwerpen De bouw van het nieuwe M HKA, het Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen, loopt twee jaar vertraging op en dat heeft alles te maken met de renovatiewerken in het oude gerechtsgebouw op de Britselei, die nog altijd niet van start zijn gegaan. Door de renovatieperikelen ziet ook de Antwerpse justitie haar plannen in de war gestuurd.

De Vlaamse overheid maakte in februari 2018 bekend dat het afgeleefde hof van beroep aan de Waalse Kaai in 2021 gesloopt ging worden voor de bouw van het nieuwe M HKA, dat nu iets verderop aan de Leuvenstraat is gevestigd. Het hof van beroep zou tegen dan al zijn intrek hebben genomen hebben in het gerenoveerde oude gerechtsgebouw aan de Britselei. Enig probleem: de geplande renovatiewerken, voor een totaalkost van 48 miljoen euro, zijn nog altijd niet zijn gestart.

Volgens het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), die sinds december 2018 bevoegd is voor de Regie der Gebouwen, liep het renovatiedossier tussen 2015 en 2018 inderdaad vertraging op. “Maar de minister heeft sinds het overnemen van deze bevoegdheid ervoor gezorgd dat de openbare aanbesteding met urgentie wordt behandeld. De offertes voor de werken werden op 18 februari 2019 ontvangen. Ze zijn nu in analyse in samenspraak met het studiebureau. Daarna wordt het dossier opnieuw voorgelegd aan de ministerraad, waarna de werken effectief dit najaar zullen starten.”

“Oorspronkelijk zou het hof in 2020 naar de Britselei verhuizen, maar dat is al lang niet meer haalbaar”, zegt Tom Hoorens, woordvoerder van het hof van beroep. “In augustus vorig jaar werd tijdens een overleg met de Regie der Gebouwen en de Vlaamse overheid begin 2019 naar voren geschoven als start van de werken, met een voorziene verhuis eind 2022, begin 2023. Maar ook die timing valt nu in het water. Als de werken nog dit jaar kunnen starten, dan vindt de verhuis in het beste geval midden 2023 plaats.”

De renovatieperikelen rond het oude gerechtsgebouw aan de Britselei hebben dus gevolgen voor de bouw van het nieuwe M HKA dat in 2024 de deuren wilde openen. Maar ook de Antwerpse justitie ziet de plannen grondig in de war gestuurd: het is nu al duidelijk dat alle assisenprocessen tot en met 2023 in het Vlinderpaleis aan de Bolivarplaats zullen plaatsvinden.

Sinds het Grondwettelijk Hof in december 2017 besliste dat de hervorming van assisen ongrondwettelijk was, worden er overal in België terug assisenprocessen gevoerd. Behalve in Antwerpen, omdat oude gerechtsgebouw (waar de assisenzaken vroeger behandeld werden) is gesloten.

Er werd daarom beslist om uit te wijken naar het Vlinderpaleis aan de Bolivarplaats, waar een van de zittingszalen verbouwd wordt tot een tijdelijke assisenzaal. Het eerste proces zou er in juni plaatsvinden, maar omdat er geen garantie is dat de verbouwingswerken tegen eind mei klaar zullen zijn, wordt eenmalig uitgeweken naar de plechtige zittingszaal van het hof van beroep.

Het gaat om het assisenproces tegen Tom V., de twintiger die beschuldigd wordt van de moord op Yves Van Oers (37) uit Ekeren. Alle andere assisenzaken die er nog zitten aan te komen, waaronder ook de Pokémonmoord, zullen vanaf september in het Vlinderpaleis behandeld worden. Verwacht wordt dat het hof van assisen minstens tot en met 2023 aan de Bolivarplaats zal moeten zetelen. Pas dan zouden de renovatiewerken in het oude gerechtsgebouw voltooid zijn.