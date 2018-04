Bouw kinderdagverblijf OKiDO van start 25 april 2018

In de Twee Netenstraat is gisteren de bouw van kinderdagverblijf OKiDO Het Lieverdje begonnen. De stad ging begin 2017 op zoek naar een uitbater die de bouw en uitbating van een nieuw kinderdagverblijf volgens het OKiDO-concept op zich zou nemen. Een OKiDO biedt kinderopvang aan ouders die gaan solliciteren, een opleiding volgen of aan het werk gaan en op korte termijn moeilijk opvang vinden. Kinderen zijn er welkom voor een korte duur, in afwachting van een plaats in de reguliere kinderopvang. Tegelijkertijd zijn OKiDO's tewerkstellingsprojecten. In juli 2017 keurde het college de aanduiding van Het Lieverdje vzw goed voor de ontwikkeling en uitbating ervan. De opening is gepland in het voorjaar van 2019.