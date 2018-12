Bourgondische coalitie wil autoluwer centrum en socialer Deurne philippe truyts

28 december 2018

21u16 0 Antwerpen De Bourgondische coalitie van N-VA, sp.a en Open Vld in Deurne stelde vrijdag haar bestuursakkoord voor. Blikvangers zijn de heraanleg van enkele belangrijke straten zoals de Frank Craeybeckxlaan en de Lakborslei, een autoluwer centrum en een verdubbeling van het budget Sociale Zaken. Ook participatie wordt breder uitgewerkt.

Geen CD&V en Groen meer in het bestuur, districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA) haalde wel sp.a aan boord. Opmerkelijk, aangezien diezelfde N-VA drie jaar geleden nog Groen uit een kartel met de socialisten losweekte om het bestuur weer aan een legitieme meerderheid te helpen. “Andere tijden. Sp.a had toen een paar jaar agressieve oppositie gevoerd, nu klikte het na de verkiezingen wel meteen”, stelt Sekeris.

N-VA heeft naast Sekeris nog twee schepenen: Elke Brydenbach (Sport, Jeugd) en nieuwkomer Philip Van Acker (Economie, Toerisme, Milieu), die tot nu de fractie in de districtsraad leidde. Sp.a stuurt Frank Vercammen naar het college. Vercammen (52) is nieuw in de politiek. Hij raakte bekend als drijvende kracht achter het sociale project Het Stadsbeest. Geen wonder dus dat hij naast Sociale Zaken, Groen en Senioren ook Dierenwelzijn als bevoegdheid krijgt.

Bij Open Vld blijft Freddy Lorent (Openbare Ruimte, Straatbeeld) op post. Een extra mandaat voor sp.a – dat van voorzitter van de districtsraad – gaat naar Frank Geudens (66), een ex-député en van 2007 tot 2012 lokaal burgemeester. “Ik wil een verbindende factor zijn tussen de raad en het college en tussen het college en de bevolking.”

Het bestuursakkoord kreeg de naam ‘Ambitieus Deurne’ mee. De Lakborslei, Boekenberglei, de Herentalsebaan (fase 2) en de Ter Heydelaan krijgen een volledige facelift. Het bestuur wil ook dat meer Deurnenaren elkaar in eigen district ontmoeten. Met topclub Antwerp FC wordt de communitywerking verder uitgebouwd.