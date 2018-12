Bourgondische coalitie landt vandaag: zo verliep het in die 67 dagen na 14 oktober philippe truyts

20 december 2018

22u07 0 Antwerpen De coalitie van N-VA, sp.a en Open Vld is zo goed als geland na dertig dagen discreet en hard onderhandelen. Vrijdag kan het Antwerpse bestuursakkoord uit de doeken worden gedaan. En dan weten we wellicht ook wie wélke schepenmandaten opneemt. We blikken terug op 67 dagen nagloeiende verkiezingskoorts.

14 oktober. N-VA behoudt zijn 23 zetels in de Antwerpse gemeenteraad. Maar het ziet CD&V krimpen tot drie zetels. Open Vld behoudt er twee. De zittende meerderheid is daarmee uiterst krap: 28 op 55. Aan de linkerzijde is Groen de grote winnaar met elf zetels. Sp.a krijgt een oplawaai en halveert tot zes zitjes, PVDA behoudt er vier. In ‘Jambers in de politiek’ (op VTM) komen we later te weten dat Bart De Wever (N-VA) de ‘oorlog met links’ wil stoppen.

15-16 oktober. Van klein tot groot mogen de partijen bij informateur De Wever op de koffie komen voor een eerste aftastend gesprek. Ook de twee ‘extremen’: PVDA en Vlaams Belang.

22 oktober. Groen dient op de gemeenteraad twee resoluties in met beloften voor de komende legislatuur, maar wordt zelfs door sp.a en PVDA teruggefloten.

23-26 oktober. Er volgt een tweede gespreksronde, enkel nog met Open Vld, CD&V, sp.a en Groen. Wouter Van Besien (Groen) laat na afloop weten dat de verschillen met N-VA ‘hemelsbreed’ blijven op vlak van sociaal beleid, mobiliteit en diversiteit. Ook bij sp.a blijft de scepsis groot, maar minder uitgesproken.

31 oktober. De vier resterende, mogelijke coalitiepartners krijgen een overzicht van de zware financiële uitdagingen waar de stad de komende zes jaar voor staat.

19 november. Na een beklemmende stilte van bijna drie weken maakt De Wever bekend dat hij onderhandelingen voor een nieuw stadsbestuur start met sp.a en Open Vld. CD&V vliegt eruit, omdat N-VA wil gaan voor een stabiele, werkbare meerderheid.

5 december. In volle regeringscrisis over het VN-migratiepact lanceert N-VA een erg botte affichecampagne. N-VA trekt alles snel in, maar de spanningen lopen ook in Antwerpen op.

9 december. Sp.a-verkozene Hicham El Mzairh kan als ex-vluchteling niet leven met het zeer harde discours van N-VA en zegt dat hij veel zin heeft om voor de oppositie te kiezen. Nationaal sp.a-voorzitter John Crombez erkent dat de N-VA-campagne en de chaos in de federale regering de gesprekken in Antwerpen bemoeilijken.

11 december. Antwerpse sp.a-kopstukken Jinnih Beels, Tom Meeuws en Yasmine Kherbache beloven op een lokaal partijbureau dat ze de bezorgdheden van de leden naar de onderhandelingstafel meenemen.

19 december. De onderhandelaars zetten de laatste puntjes op de i, een bestuursakkoord is voor 99 procent rond.

22 december. Een ledencongres van sp.a zal zich buigen over het bestuursakkoord. Het zou nog spannend kunnen worden. Flink wat vakbondsleden en de beweging ‘Wij zijn socialisten’ willen niet dat sp.a in een bestuur met N-VA stapt. Als de vergadering tegen de verwachtingen in het bestuursakkoord wegstemt, dreigt politieke chaos. De gemeenteraad van 7 januari start dan zonder nieuw stadsbestuur. In theorie kan dan elke partij kandidaat-schepenen voorstellen.

“Onbegrijpelijk”

Ook de oppositie liet zich donderdag horen. “De Wever zet in 2012 de socialisten buiten langs de voordeur om ze in 2018 langs de achterdeur binnen te halen”, stelt Filip Dewinter van Vlaams Belang. “Hebben verkiezingen nog wel zin? Dit is een coalitie van de vertwijfeling, surrealistisch.”

Peter Mertens (PVDA) vindt het onbegrijpelijk dat de socialisten met N-VA en ‘deze De Wever’ in zee gaan. “Wát een signaal. Echte socialisten zijn welkom bij PVDA.”

Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V) stelt vast dat Bart De Wever in Antwerpen een bocht naar links maakt, terwijl Theo Francken nationaal met N-VA er één naar rechts neemt. “Wij zullen constructief oppositie voeren in Antwerpen.”