Bourgeois deelt miljoenen uit aan Handelsbeursproject 06 september 2018

02u44 0 Antwerpen Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent nog eens een premie van 3.711.740,76 euro toe voor de restauratie van het interieur van de Handels- en Schippersbeurs in Antwerpen.

In juli schreven we dat er al 1,5 miljoen Vlaams geld naar die restauratie zou gaan. Dat bedrag stond nog los van de steun uit de Erfgoedkluis bij aanvang van het renovatieproject, ook goed voor 3,75 miljoen euro voor de restauratie en exploitatie van de Handelsbeurs.





In totaal komt er dus vanuit Vlaanderen en het rollend erfgoedfonds opgericht door de Vlaamse regering zo'n 8,95 miljoen euro naar het project dat van de beurs een vijfsterren luxehotel, handelsruimte en evenementenruimte wil maken. NIet slecht, maar het hele project zou minstens 45 miljoen euro gaan kosten.





De recentste toezeging van 3,71 miljoen voor de volgende restauratiefase zal gebruikt worden voor het interieur: de beeldhouwwerken in witte natuursteen, het bakstenen metselwerk, de pagaddertoren en de geschilderde doeken met wereldkaarten. "Door de eeuwen heen zijn de interieurs telkens als een totaalkunstwerk opgevat", zegt Geert Bourgeois. "Bijzonder is dat alle nieuwe ontwerpen in de neogotische stijlstroming pasten. Hierdoor is het interieur een mooie collectie van vijftig jaar neogotische interieurafwerking."





Sinds de veertiende eeuw was de Handelsbeurs in Antwerpen dé plek waar je goederen kon verkopen en ruilen. Een brand in 1858 vernielde het handelsgebouw dat op dezelfde site stond. In 1872 vond de plechtige inhuldiging van de huidige Handelsbeurs plaats. Later kwam daar ook de Schippersbeurs als annex bij. "Beide gebouwen, beschermd sinds 1983, vertegenwoordigen een opmerkelijk moment in de architectuurgeschiedenis, waarbij de historiserende stijl samenvloeit met bijzonder vernieuwende en onconventionele technieken en materialen", aldus minister Geert Bourgeois. Het hele renovatieproject moet eind 2019 klaar zijn. (DILA)