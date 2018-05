Boulevard national gaat Wasdag achterna 01 juni 2018

02u42 0

De handelaarsvereniging Quartier National wil de verjongde spirit van de Nationalestraat en omgeving dit weekend feestelijk in de verf zetten.





Boulevard National wordt een straatfeest zoals in de beste originele Laundry Day traditie met bijna 100 dj's op 7 podia en handelaars met standjes. Je kan meelopen op een kunstenroute of zwerkbal leren spelen zoals Harry Potter. Er zijn ook dansvoorstellingen, een cosplay event in de Kammenstraat en foodtrucks. Om 14u vertrekt er onder poltiebegeleiding een Murga parade aan de Sint-Andriesplaats via de Kloosterstraat richting Groenplaats en via Kammenstraat en Nationalestraat terug naar de Sint-Andriesplaats tegen 17u. Voor het volledige programma surf je naar boulevardnational.be of zak je nu zaterdag 2 juni zelf af naar de Nationalestraat. (DILA)