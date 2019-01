Borsbeek zamelt kerstbomen in voor kerstboomverbranding ADA

01 januari 2019

10u22 0

Nu 2019 feestelijk is ingezet, is de laatste festiviteit afgerond. Dat betekent dat de kerstboom ook zijn laatste dagen ingaat. Het Feestcomité van Borsbeek organiseert ook dit jaar een traditionele kerstboomverbranding. Wie zijn boom graag wil doneren voor die verbranding, kan die op verschillende plekken in de gemeente afstaan bij inzamelpunten. Ten laatste op vrijdag 11 januari om 9 uur ‘s ochtends kan je je boom daar achterlaten. Nadien zal je je kerstboom naar het containerpark moeten brengen. De kerstboomverbranding vindt plaats op 12 januari en start start om 19 uur met een fakkeltocht op het basketbalveld in het gemeentepark. Van daar gaat het richting het plein voor Academia op Fort 3. De fakkels worden overhandigd aan de brandweermannen die zullen instaan voor de verbranding van de bomen.

De lijst van inzamelpunten vind je op www.borsbeek.be.