Borgerwood duurt twee dagen 24 mei 2018

02u53 0

Het terrein van Spoor Oost krijgt dit jaar niet één, maar twee dagen Borgerwood-festival. Op vrijdag 20 juli staan hiphop-acts zoals Coely, dj Bibi Seck en The Color Grey op de affiche. Zaterdag gaan Girls in Hawaii, School is Cool, Sylvie Kreusch, Condor Gruppe en Woodshakes het publiek entertainen. De lokale dj crews van Vice City, Soul Bones, Drrrip Radio, Bar Helder en Bon Chance zorgen voor dansbare plaatjes. Op zaterdag is er een afterparty in Trix, partner van het festival, met onder meer dj Faisal, Hill Men, Matti Drome en de Böky Bros in de dj booth. Tickets zijn al te koop via de Facebookpagina van het festival. (DILA)