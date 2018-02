Bootje varen zoals in de 19de eeuw STUDENTEN BANNEN TECHNOLOGIE TIJDENS TOCHT NAAR NOORWEGEN DAVID ACKE

16 februari 2018

02u29 0 Antwerpen Studenten aan de Hogere Zeevaartschool organiseren voor de eerste keer de Antwerp Student Fleet. Dertig studenten, verspreid over vier zeilboten, zullen 3 weken lang de Noordzee trotseren. Het initiatief komt van de studenten zelf. Tijdens de tocht zullen ze geen gebruik maken van moderne technologie, des te meer van papieren kaarten, morsecode en vlagsignalen.

Wat begon als een ludieke babbel onder een zevental vrienden, groeide plots uit tot een groot vaarproject. Dertig studenten aan de Hogere Zeevaartschool zullen op acht september afvaren aan het MAS met vier oude zeilboten. "Ik vaar van jongsbeen af en speelde al even met het idee. Ik gooide het op een dag eens in de groep en zo zijn we verder beginnen te bouwen. We zijn met het idee naar de Studenten Associatie getrokken en zij waren meteen heel enthousiast", vertelt de Franse Enora Brouet.





Vertrek aan MAS

Al snel waren heel wat andere studenten geïnteresseerd om deel te nemen. "Dat zijn studenten uit het eerste, tweede en derde jaar. Bij ons is dat niet zo afgebakend als in andere scholen. Dat maakt het des te fijner."





De zeiltocht vertrekt aan het MAS richting het Schotse Peterhead om van daar verder te reizen naar Noorwegen. Daarna keren ze terug naar Antwerpen. De studenten bekijken of ze de maritieme scholen daar eventueel kunnen bezoeken om contacten te leggen voor de toekomst. Want, klinkt het gemotiveerd: "Dit is de eerste editie maar wat ons betreft zeker niet de laatste van de Antwerp Student Fleet." In totaal zal de reis zo een drie weken duren. "De bedoeling is om vooral veel te leren. De theoretische kennis die we nu hebben, willen we in de praktijk omzetten. Tijdens de reis willen we zo weinig mogelijk gebruik maken van moderne apparatuur. We zullen onze route bepalen aan de hand van papieren kaarten, communiceren met de andere boten via het vlaggensysteem en gebruik maken van morsecode, zoals zeevaarders dat in de 19de eeuw deden. Natuurlijk hebben we modern materiaal aan boord voor de veiligheid", aldus Joachim Besson (24). De studenten zullen leren elkaar bevelen geven en die ook op te volgen. "Om de zoveel tijd worden de verschillende functies aan boord doorgegeven", vult Enora aan.





Sponsors gezocht

Maar zo een trip kost wel wat geld. De school komt een deel tegemoet maar de zeevaarders zullen sponsors moeten aantrekken om hun tocht te kunnen financieren. Daarom startten ze al een crowdfunding. Tegen september hopen ze 15.000 euro bij elkaar te krijgen. De teller staat op dit moment op ongeveer 3.000 euro. Een groot deel van het budget gaat naar de huur van de schepen maar ook het materiaal, het eten en het evenement dat ze willen organiseren bij start en aankomst kost geld. "Op dit moment hebben we BASF en Total als sponsors binnen gehaald maar dat is nog niet voldoende. Met elke euro die we krijgen zijn we heel gelukkig", klinkt het in koor.





Wie de studenten financieel wil ondersteunen kan terecht op deze website: www.leetchi.com/c/antwerp-student-fleet