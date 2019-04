Bootje’s Bier kaapt prijs weg op internationale bierwedstrijd BJS

18 april 2019

13u46 0 Antwerpen De Antwerpse Brouw Compagnie, gekend van het Seefbier, is bekroond op de internationale bierwedstrijd in het Duitse Frankfurt. In de categorie van Amber en Red Ale bieren won met Bootje’s Bier de Grand Gold award.

Bootje’s Bier werd in 2015 gelanceerd als bierhommage aan de beroemde Antwerpse Red Star Line rederij. Het is een amberrood speciaalbier, met gember en koriander.

Ook in het verleden was het Bootje’s Bier reeds succesvol. Tijdens de World Beer Awards 2016 was het World’s Best in de categorie Belgium – Belgian Style Pale Ale.

Een kleine tien jaar geleden vond brouwer Johan Van Dyck het verloren gewaande recept van het Antwerpse Seefbier terug. Tot eind 2017 werd het Seefbier nog gemaakt bij brouwerij Roman in Oudenaarde. Dankzij crowdfunding konden Johan en zijn vrouw Karen Follens hun eigen brouwerij beginnen in het historische pand van het Noorderpershuis.