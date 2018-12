Boomende hotelsector rondt kaap van 2 miljoen overnachtingen Dieter Lizen

19 december 2018

17u36 0

Nog nooit spreidden zoveel toeristen hun bedje in een Antwerps hotel als het afgelopen jaar. De hotels verwachten uit te komen boven de 2 miljoen overnachtingen, een record. De hotelsector investeerde al zwaar maar wil niet op haar lauweren gaan rusten. “De komende jaren komen er nog eens 1000 kamers bij”.



Bij het begin van de legislatuur stelde de stad Antwerpen de ambitie om in 2018 de kaap van 2 miljoen overnachtingen op jaarbasis te overschrijden. Toen, in 2013, recupereerde de sector van enkele moeilijke jaren als gevolg van de financiële crisis en telde de Scheldestad 1,77 miljoen overnachtingen. Nu, op basis van voorlopige resultaten en prognoses zal Antwerpen voor 2018 voor het eerst meer dan 2 miljoen overnachtingen in erkende logies tellen. Op definitieve cijfers is het echter nog enkele maanden wachten.

“Onze stad wordt nationaal en internationaal gepromoot als creatieve stad, met een bruisend cultureel leven, gevarieerde uitgaansmogelijkheden, een rijk shopping-aanbod en tal van historische en toeristische trekpleisters”, vertelt schepen voor toerisme Koen Kennis. “Met initiatieven zoals het culinaire festival Smaakmeesters, de campagne voor de maandelijkse winkelzondagen Antwerpen is Open, de toeristische jongerengids This is Antwerp en tal van evenementen, zorgen we er voor dat Antwerpen nationaal en internationaal te boek staat als een boeiende stad met een unieke ‘vibe’ waar je heen trekt voor een ‘totaalbeleving’'.

Ook voor de toekomst zijn de vooruitzichten positief. Door onder andere lovende woorden van reispers zoals Lonely Planet, dat Antwerpen verkoos als een top 10-bestemming voor 2018, komt de stad steeds vaker voor op de bucketlist van bezoekers. Ook projecten die nu in de pijplijn zitten, zoals de renovatie van het KMSKA, MoMu en Het Steen, zullen de komende jaren bezoekers blijven aantrekken en verrassen, zo verwacht de stad.

“In aantal overnachtingen was 2018 het beste jaar ooit voor de Antwerpse hotels”, zegt Didier Boehlen, voorzitter van de Antwerp Hotel Association. “Toen ik acht jaar geleden met Philip Heylen, toenmalig schepen van toerisme aan tafel zat, moest ik hem gelijk geven als hij kloeg hij over de gebrekkige kwaliteit van Antwerpse hotels. De voorbije jaren zijn er door de sector echter zware investeringen gedaan waardoor we nu een kwalitatief sterk aanbod hebben. Ook de komst van nieuwe hotels zoals Hotel Franq, Hotel Riga, de Gulde Schoen en Hampton by Hilton heeft de stad opportuniteiten gegeven om deze kwaliteit naar de buitenwereld te promoten.”

Boehlen hoedt zich wel voor een overdreven hoera-stemming. “De volgende twee, drie jaar komen er op de Italiëlei nog twee hotels bij. In de Pelikaanstraat komen er ook twee hotels met samen 400 kamers. Je hebt ook nog het luxehotel in de oude Handelsbeurs en op de Keyserlei komt een nieuw aparthotel. In totaal zullen er in Antwerpen 1000 nieuwe kamers opengaan. Dat zorgt voor een verhoogde concurrentie en het zal nodig zijn het kwaliteitsniveau hoog te houden.” Boehlen ziet wel nog groeimarge: “We moeten werken aan onze reputatie in verdere continenten zoals Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Deze toeristen blijven namelijk langer en zijn bereid meer te betalen. Antwerpen moet ook meer profiteren van Europese steden die vinden dat ze teveel toeristen aantrekken zoals Amsterdam of Parijs. Dankzij onze centrale ligging vormt Antwerpen dan een perfect alternatief”.