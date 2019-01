Bonny viert 10 jaar als bisschop met boek over Jezus Dieter Lizen

06 januari 2019

18u09 0

Op 4 januari was het 10 jaar geleden dat Johan Bonny tot bisschop werd gewijd. Ter gelegenheid van die verjaardag werd zondag een speciale misviering gehouden in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal voor de kerkgemeenschap van het bisdom Antwerpen. Met de viering wilde bisschop Bonny alle mensen bedanken die hij in de voorbije tien jaar leerde kennen en met wie hij mocht samenwerken. Naar aanleiding van de tiende verjaardag van zijn bisschopswijding schreef Mgr. Bonny het boek “Herbeginnen bij Jezus Christus”. De voorbereidingen van de bisschop voor zijn vele preken liggen aan de basis van dit boek, waarin hij vooral wil dat Jezus uit de verf komt, in een eenvoudige taal en met voorbeelden uit het dagelijkse leven. De financiële opbrengst van dit boek gaat naar het hulpwerk van Caritas in Syrië.