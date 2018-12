Bond geeft groen licht: stamnummer 13 terug naar het Kiel Kristof De Cnodder

20 december 2018

21u56 0 Antwerpen De kogel is door de kerk: Beerschot-Wilrijk zal vanaf 1 juli 2019 het historische stamnummer 13 (opnieuw) in gebruik mogen nemen. Dat bevestigde de Belgische voetbalbond.

Beerschot-Wilrijk was al langer moeite aan het doen om het stamnummer 13 te reactiveren. Het nummer behoorde toe aan het originele Beerschot VAC, dat in 1999 failliet ging. Sindsdien ging het over in handen van de voetbalbond.

Het huidige Beerschot-Wilrijk speelt momenteel onder nummer 155 (van het vroegere KFCO Wilrijk), maar het terugwinnen van ‘den 13’ stond steeds hoog op de agenda. Het dossier dat de club enkele maanden geleden had ingediend bij de bond kreeg nu dus groen licht. Beerschot-Wilrijk betaalt ongeveer 40.000 euro om het stamnummer 13 opnieuw te mogen gebruiken. Gezien de emotionele waarde die de supporters er aan toekennen en de bijhorende commerciële waarde vindt het clubbestuur dat een te verantwoorden investering.

