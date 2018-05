Bond en parket voeren onderzoek tegen Beerschot BESTUUR: "SPREEKKOREN HEBBEN NIETS MET RASSENHAAT TE MAKEN" PATRICK LEFELON

04 mei 2018

02u59 0 Antwerpen Zowel het Antwerpse parket als de Geschillencommissie van de voetbalbond vallen voetbalclub Beerschot Wilrijk aan voor anti-semitische gezangen en vlaggen tijdens de derby tegen Antwerp. De club voelt zich niet aangesproken.

"Al wie niet springt, dat is ne jood." Dat spreekkoor rolde vorige zondag meermaals van de tribunes op Beerschot. De paarswitte aanhang noemt de roodwitte rivalen van Antwerp graag bij zijn geuzennaam, zijnde 'joden'.





Bestuurslid Walter Damen: "Die geuzennaam vindt zijn oorsprong ergens in de jaren tachtig. De harde kern van Antwerp droeg de Jodenster zelfs een tijd als symbool. Vraag een Beerschot-supporter wie een jood is en hij antwoordt gegarandeerd: "Ene van den Antwerp." Wij als bestuur begrijpen wel dat mensen die niet vertrouwd zijn met deze voetbaltraditie, aanstoot kunnen nemen aan anti-joodse liedjes. Daarom nodigen wij de joodse verenigingen uit voor een gesprek."





Het Forum van Joodse Organisaties reageerde na de match geschokt op de gezangen en de anti-joodse vlag in het Beerschot-stadion. "De Pro League moet zijn nultolerantie inzake racisme nu toepassen", vond het Forum.





Die eis werd woensdag in de gemeenteraad bijgetreden door Open VLD-er Axel Polis en burgemeester Bart De Wever. "Ik hoop op een strenge vervolging door het parket. De politie heeft klank en beeld gemaakt van de anti-joodse liederen", aldus De Wever.





De Antwerpse procureur bediende burgemeester De Wever gisteren op zijn wenken en opende een opsporingsonderzoek naar inbreuken op de antiracismewet.





Er is niet enkel het onderzoek van het parket. Ook bij de Geschillencommissie bij de voetbalbond loopt al een klacht tegen Beerschot. Het clubbestuur heeft de voetbalbond duidelijk gemaakt dat de liedjes niets met rassenhaat of antisemitisme te maken hebben. De bondsprocureur eist toch een principiële veroordeling en wil de club een geldboete opleggen.





Oproep aan fans

Het Beerschot-bestuur besprak het probleem gisteravond met de supportersverenigingen. "Iedereen van bestuur en supporters benadrukt dat die liedjes niets met jodenhaat of racisme te maken hebben. De joodse vlag had een mauve streep die een duidelijke verwijzing is naar de clubkleuren en heeft niets te maken met discriminatie. Integendeel", zegt bestuurder Walter Damen. "De voorzitters van de supportersclubs roepen hun leden op om geen liedjes meer te zingen die voor de buitenwereld bevreemdend overkomen of waarin de geuzennaam 'jood' gebruikt wordt. Verder wachten wij op de uitspraak van de Geschillencommissie."





Op sociale media leggen heel wat Beerschot-supporters een link tussen de plots opduikende politieke verontwaardiging en de nakende gemeenteraadsverkiezingen. Er wordt gevochten voor joodse stemmen. Remember Kris Peeters.