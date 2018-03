Bompa Lawijt is niet meer ACTEUR BERNARD VERHEYDEN (79) OVERLEDEN DAVID ACKE

16 maart 2018

02u48 0 Antwerpen Acteur Bernard Verheyden is overleden op 79-jarige leeftijd. Verheyden speelde onder andere bij het Echt Antwaarps Teater en Wij, Heren van Zichem. Maar het grote publiek zal zich Verheyden vooral herinneren als Bompa Lawijt uit de VTM-reeks 'Chez Bompa Lawijt'. De laatste jaren van zijn leven verbleef hij in het zorgcentrum De Bijster. Verheyden leed aan dementie en overleed in zijn slaap.

Bernard Verheyden, beter bekend als Bompa Lawijt, is overleden aan de gevolgen van dementie. Hij werd 79 jaar. De laatste tien jaar van zijn leven woonde hij in De Bijster is Essen. Dat is een zorgcentrum dat gespecialiseerd is voor mensen die lijden aan dementie.





Acteur en scenarioschrijver Ruud De Ridder kende Bernard erg goed. "Bernard is altijd een goede vriend geweest. Hij was al even uit mijn leven verdwenen maar niet uit mijn hart."





De Ridder leerde Bernard kennen in de Koninklijke Nederlandse Schouwburg in Antwerpen. "Ik was een enorme fan. Hij was dertien jaar ouder dan ik. Later, toen ik het Echt Antwaarps Teater begon, vroeg ik hem regelmatig als gastacteur", aldus Ruud. Via het Antwaarps Teater kwam Barnard terecht in de serie 'De Bompa'. Die reeks was gebaseerd op verschillende toneelstukken van het Echt Antwaarps Teater en Ruud gaf Bernard een klein rolletje als Albert Van Acker.





Precies vakantie

"Hij deed dat zo ongelofelijk goed dat ik aan de producers voorstelde om een spin-off te maken van het personage dat Bernard speelde. Zo is 'Chez Bompa Lawijt' ontstaan," vertelt Ruud. En 'lawijt' maken, dat kon Bernard blijkbaar erg goed. "Veel moeite moest hij niet doen om zijn rol te spelen. Zo was hij gewoon. Als Bernard er was, dan hoorde je dat meteen. Die rol was op zijn lijf geschreven en dat voelde je meteen wanneer je hem bezig zag."





Aan die opnames heeft Ruud dan ook alleen maar mooie herinneringen. "Dat was een en al plezier. We draaiden op locatie in de Ardennen en voor ons was het precies vakantie."





De laatste jaren hebben Ruud en Bernard elkaar niet meer gezien. "Te confronterend," vertelt Ruud, "Zijn nicht Sandrine André vertelde me dat hij niemand meer herkende. Voor mij was dat te confronterend. Zijn stevige gestel heeft ervoor gezorgd dat hij het nog zo lang heeft uitgehouden."





HT&D

Ook Jacky Lafon koestert warme herinneringen aan Bernard. Zij leerde hem kennen als panellid in het moppenprogramma HT&D. "Een ruwe bolster met een zacht hart. Dat was Bernard", vertelt de actrice. Volgens haar was hij iemand die altijd zijn gedacht zei.





"Als Bernard er was, dan hoorde je dat wel. 'Roep niet zo,' zeiden we altijd tegen hem. En dat werd dan beantwoord met zijn typische 'Zwaanst na ni hè'. Op zijn Antwerps," lacht Jacky.





De laatste jaren hadden ze geen contact mee en Jacky vernam via Sandrine André dat het niet goed ging met Bernard. "Het is iets vreselijks, dementie. Misschien niet zozeer voor de patiënt maar des te meer voor de familie. Ik wil gerust honderd jaar worden, maar als bij mij het licht uit gaat, hoeft het ook niet meer," besluit Jacky.