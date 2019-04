Bomma Gilberte zit klaar voor recordpoging van haar kleinzoon Victor Campenaerts Jan Aelberts

16 april 2019

17u54 5 Antwerpen Misschien nog wel zenuwachtiger dan Victor Campenaerts zélf, is zijn bomma Gilberte Nuitten (91). Samen met de andere bewoonsters van serviceflats Den Bleek in Borgerhout, kijkt ze vol spanning naar wat hopelijk straks het wereldrecord van haar kleinzoon is.

“Ik heb niet kunnen eten van zenuwachtigheid”, zegt Gilberte. “Ik hoop maar dat hij niet vàlt! En als hij straks dat wereldrecord haalt, dan praten ze daar over honderd jaar nog over. Dit is historisch. Het is fantastisch dat ik dít nog mag meemaken.

Over enkele minuten begint kleinzoon Victor - ‘Vicje’ - aan zijn record. Wil hij het werelduurrecord van Bradley Wiggins verbreken, moet hij meer dan 54,526 kilometer afleggen in één uur tijd. Hij zal dan de derde Belg zijn met het record op zijn naam, na Ferdinand Bracke en Eddy Merckx.