Bomma Gilberte na overwinning kleinzoon Victor Campenaerts: “Ik ben zó trots” Jan Aelberts

16 april 2019

19u26 7 Antwerpen Misschien nog zenuwachtiger dan Victor Campenaerts zélf, was vanavond zijn bomma Gilberte Nuitten (91). Lang voor het startschot zat ze samen met de andere bewoonsters van serviceflats Den Bleek in Borgerhout klaar. Tot de verlossing hield ze de adem in.

Omringd door familie en vrienden zit Gilberte samen met de andere bewoners klaar voor de wedstrijd. Het glas blonde Leffe nooit veraf. Tegen de zenuwen. “Ik heb niet kunnen eten van zenuwachtigheid”, zegt Gilberte. “Ik hoop maar dat hij niet vàlt! En als hij straks dat wereldrecord haalt, dan praten ze daar over honderd jaar nog over. Dit is historisch.”

In de cafetaria van de serviceflats is het ondertussen even stil als op en rond de piste. Gilberte neemt af en toe een slok van haar Leffe, maar wegspoelen kan ze de krop in haar keel niet. Pas aan de finish haalt ze weer adem, de armen in de lucht, tranen in de ogen. “Dit was misschien het langste uur van mijn leven. Maar ik ben zó trots. En dat hij nu maar snel zijn bomma nog eens bezoekt. Ik kan niet wachten hem in mijn armen te nemen.” (JAA)