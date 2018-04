Bomenkap E313 verdeelt sp.a-fractie provincieraad 27 april 2018

02u43 0 Antwerpen De massale bomenkap langs de E313 in Ranst veroorzaakte donderdag ook beroering in de provincieraad. Raadslid Kris Merckx (PVDA) wilde gouverneur Cathy Berx erover aan de tand voelen. Maar een stemming over de hoogdringendheid van de vraag draaide in het nadeel van Merckx uit. Hij zal nu alles in een schriftelijke vraag gieten.

Menselijk en ecologisch onaanvaardbaar: zo omschrijft Kris Merckx de bomenkap tegen transmigranten die zich anders in bomen en struiken zouden kunnen verbergen. De gouverneur was volgens het PVDA-raadslid bereid te antwoorden op zijn vraag. De deputatie (N-VA, sp.a, CD&V) en de N-VA-voorzitter haalden er echter het reglement bij. Een punt kan niet hoogdringend op de agenda komen zonder een tweederdemeerderheid.





Bij de stemming maakte Merckx' voorstel geen kans. Enkel Groen steunde PVDA. Bij de socialisten was er wel een opmerkelijk stemgedrag: raadsleden Frank Geudens en Sener Ugurlu onthielden zich, gedeputeerden Inga Verhaert en Rik Röttger stemden tegen. Ook ex-Vlaams Belanger Jan Zander onthield zich. De fracties van VB, Open Vld, CD&V en N-VA stemden het voorstel voltallig weg. (PHT)