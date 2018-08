Bollekesfeest lokt 200.000 bezoekers naar Antwerpse binnenstad 20 augustus 2018

Het Bollekesfeest heeft afgelopen weekend heel wat sfeer en gezelligheid naar de Antwerpse binnenstad gebracht. De twaalfde editie klokte af op 200.000 bezoekers. Zij genoten onder andere van livemuziek en dj's, (streek)producten en gegidste wandelingen, kinderanimatie en dansinitiaties.





Voor het eerst tijdens de Bollekesfeesten werd uitsluitend gewerkt met herbruikbare bekers. Bezoekers betaalden een waarborg van 2 euro voor een beker, die ze na afloop terug konden inwisselen. De mogelijkheid bestond om de waarborg aan een goed doel te schenken. En daar werd gretig op in gegaan. In totaal ging 4.500 euro naar We Love Marie, een fonds voor langdurige zieke kinderen. (