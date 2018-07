Bollekesfeest houdt grote stadsquiz 12 juli 2018

Bent u meer dan een beetje op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de stad Antwerpen? Schrijf u dan gratis in voor de zesde grote Antwerpse Stadsquiz tijdens het Bollekesfeest op vrijdag 17 augustus. De Stasdquiz wordt een drie uur durende quiz, gepresenteerd door Cath Luyten en Stany Crets. Het kwisfestijn gaat door op de Sint-Andriesplaats en de vragen worden zoals elk jaar samengesteld door een team van ervaren tv-quizredacteurs. Op antwerpen.be kan u al een mini-quiz invullen om uw kennis over Antwerpen en Antwerps nieuws te checken. (DILA)